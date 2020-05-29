İZMİR El freni tam çekilmeyen otomobil, merdivenlere uçtu
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İZMİR El freni tam çekilmeyen otomobil, merdivenlere uçtu

El freni tam çekilmeyen otomobil, merdivenlere uçtuİZMİR'in Konak ilçesinde, el freni tam çekilmeyen otomobil, yokuş aşağı hareket ederek merdivenlere uçtu.

29.05.2020 23:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:30

El freni tam çekilmeyen otomobil, merdivenlere uçtu

İZMİR'in Konak ilçesinde, el freni tam çekilmeyen otomobil, yokuş aşağı hareket ederek merdivenlere uçtu. Çocukların sokakta oyun oynadığı sırada meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Konak ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi 340 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile sokağa gelen bir kişi, aracını yokuşa park etti. Sürücü uzaklaştıktan bir süre sonra, iddiaya göre el freni tam çekilmeyen otomobil hareket etti. Giderek hızlanan ve sokağın karşısında bulunan merdivenlere uçan otomobil, olay yerindeki inşaatın demirlerinde asılı kaldı. Çocukların ve vatandaşların sokakta bulunduğu sırada meydana gelen olayda olası faciadan dönüldü. Otomobil çekiciyle olay yerinden çıkarıldı.

'AİLELERE DE DALABİLİRDİ'

Öte yandan, aynı bölgede araçların sürekli yokuş aşağı kaydığını belirten mahalle sakinlerinden Can Kökemen, "Üçyol taraflarında devamlı araçlar yokuştan aşağıya kayıyor. Çocukların oynadıkları yerlerde, risk altına giriyor çocuklar ve aileler. Şu anda gördüğünüz gibi araba yine kaydı ve Allah'tan inşaat demirlerine takılarak durdu. Burada aileler oturuyor ailelere de dalabilirdi, ucuz kurtulduk" dedi.

İZMİR El freni tam çekilmeyen otomobil, merdivenlere uçtu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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