İzmir Ekonomili gençler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

06.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:22

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinden oluşan beş kişilik ekip, finans alanında en saygın uluslararası kuruluşlar arasında gösterilen CFA Institute (Sertifikalı Finansal Analist) tarafından düzenlenen 12. CFA Institute Research Challenge'de (Enstitü Araştırma Yarışması) finale kaldı.



Türkiye'nin önde gelen 16 üniversitesinin katıldığı ve Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getirme esasına dayalı yarışmada İzmir Ekonomili öğrenciler; analiz yeteneği, risk değerlendirmesi ve sektörel öngörü gibi birçok konuda jüriden tam not aldı. 27 Şubat tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek finalde yarışacak olan gençler, birinci olmaları durumunda, 45 üniversitenin katılımıyla Ürdün'de gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.



Beş takım yarışacak



İEÜ İşletme yüksek lisans öğrencisi Günseli Mendi, Uluslararası Ticaret ve Finans öğrencileri Doğukan Aktaş ve Süleyman Gürel, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Zeynep Yazar ve Finans Ekonomisi yüksek lisans öğrencisi Nabat Mahmudova'dan oluşan takım, yarışma için 3 ay boyunca çalıştı. Yarışmada yer alan tüm takımlardan, özel bir giyim şirketinin finansal analizini yapmaları istendi. 16 üniversiteden yarışmaya katılan toplam 17 takım, şirketin hisse senedi değerlemesi, endüstrideki avantaj ve tehditlerin neler olduğu gibi birçok konu üzerinde detaylı olarak çalıştı. Hazırladıkları raporla üç kişilik uzman jürinin değerlendirmesini de başarıyla geçen İzmir Ekonomili gençler, finale kaldı. Finalde, İEÜ'lü ekip ile birlikte toplam beş takım yarışacak.



"Final için çalışmaya başladılar"



İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Aydoğan, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı yarışmada finale kalmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Doç. Dr. Aydoğan, "Öğrencilerimiz, yaptıkları analizler ve kullandıkları finansal ve stratejik tekniklerle, farkını ortaya koydu. Üniversitemizde aldıkları nitelikli eğitimi, uygulamaya da başarıyla geçirdiklerini kanıtladı. 27 Şubat'ta yapılacak finalde birinciliği elde ederek, Ürdün'deki Avrupa şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz. Eğer burayı geçersek, sonrasında da New York'taki uluslararası finalde yer alacağız. Yarışmanın kurallarına göre üniversiteden ve sektörden birer mentor atanıyor. Bu yıl akademik mentor görevini ben üstlenirken, sektör mentoru olarak da Özgür Göker atandı. Öğrencilerimiz çok istekli ve zaman kaybetmeden finale hazırlanmaya başladılar. Şu ana kadar ortaya koydukları performansla bizleri onurlandırdılar. İnanıyorum ki başarılarını iş hayatına da taşıyacak, önümüzdeki dönemlerde kariyer basamaklarını hızla çıkacaklar" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA