İzmir Ekonomi Üniversitesinin aşı farkındalığı için düzenlediği afiş ve animasyon yarışması sonuçlandı
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İzmir Ekonomi Üniversitesinin aşı farkındalığı için düzenlediği afiş ve animasyon yarışması sonuçlandı

İzmir Ekonomi Üniversitesinin aşı farkındalığı için düzenlediği afiş ve animasyon yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Kültür Sanat

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve İEÜ Medical Park Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği afiş ve animasyon yarışmasında sonuçlar açıklandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve İEÜ Medical Park Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği afiş ve animasyon yarışmasında sonuçlar açıklandı.

İEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan öğrenci, akademisyen ve sağlıkçıların aşıyı teşvik etmek amacıyla hazırladığı afiş ve animasyon çalışmaları titizlikle incelendi.

Değerlendirme sonucunda Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Serap Çetinkaya Özdemir, "Covid-19'a Karşı Aşılı Dünya" adlı animasyonuyla birinci oldu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Hilal Korkut, "Sağlıklı Yarınlar İçin Aşı Ol" adlı afişiyle ikincilik, İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Şehri Sude Çoban ise "Daha Güzel Bir Hayat İçin Aşı Ol" afişiyle üçüncülük elde etti.

"Aşılanma sürecini hızlıca tamamlamalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Öğce, Kovid-19 salgınından bir an önce kurtulmanın yolunun aşı olmaktan geçtiğini belirtti.

Son dönemde aşı konusunda hem Türkiye'de hem dünya genelinde yaşanan gelişmelerin umutları artırdığını ifade eden Öğce, "Ancak hala sırası gelmesine rağmen aşı olmayan ya da bu konuda çekincesi olan bazı kişilerin olduğunu görüyoruz. Aşılanma, salgına karşı elimizde bulunan en büyük güç. Aşının virüse karşı koruyucu etkisi olduğu son derece açık. Tereddüt duymadan, aşılanma sürecini hızlıca tamamlamalıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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