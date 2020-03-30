İzmir Ekonomi Üniversitesinde sağlık çalışanları için "yüz kalkanı" üretiliyor İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla "yüz kalkanı" üretilmeye başlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla "yüz kalkanı" üretilmeye başlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, lastik ve asetat kullanılarak 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla hazırlanan ürün, yüzü kapattığı için olası bulaşma risklerini en aza indirecek.

Yüzü rahatsız etmeyen ve şeffaf yüzeyi sayesinde görmeyi de engellemeyen yüz kalkanı, en kısa sürede sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

Sağlık çalışanları, kendileri için hazırlanan yüz kalkanını görev yaptıkları sırada da rahatlıkla kullanabilecek. Yüz kalkanı, lastikli yapısı sayesinde kolaylıkla takıp çıkarılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Atölye Sorumlusu Argun Tanrıverdi, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösterdiğine dikkati çekerek, onlara destek olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Ellerinde, öğrencilerinin kullanması için daha önce temin ettikleri çok sayıda malzemenin olduğunu, bunları değerlendirerek sağlık çalışanlarına yüz kalkanı yapmaya karar verdiklerini anlatan Tanrıverdi, "Üniversitemizin sağladığı teknolojik imkanlar sayesinde üretime hemen başladık ve her gün devam ediyoruz. Belli bir sayı hedefi koymadan, elimizden geldiği kadar yüz kalkanını üretmeyi hedefliyoruz. Oluşturduğumuz her yüz kalkanı, sağlık çalışanlarına ulaştırılacak ve onların daha güvenli bir ortamda görev yapmasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA