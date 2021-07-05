İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, Altay'ın sağlık sponsoru oldu

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sağlık sponsoru İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi oldu.

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sağlık sponsoru İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi oldu.

Hastane Genel Müdürü Veysi Kubba, düzenlenen törende, Altay'ın çok iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti. Siyah-beyazlı ekibin sağlık alanında gözünün arkasında kalmaması gerektiğini belirten Kubba, "Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Altay Kulübü ile sağlık alanında yakalayacağımız sağlam bir iş birliği ile iyi şeyler üreteceğimize inanıyorum. Bu birlikteliğin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." dedi.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da bu sponsorluk dışında İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi ile güzel bir sinerji ile başka güzel projeler üretmek istediklerini kaydetti. Ekmekçioğlu, "Kendileriyle birçok projeye imza atmak istiyoruz. Bu imzanın sadece bir başlangıç olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz