İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, Altay'ın sağlık sponsoru oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, Altay'ın sağlık sponsoru oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, Altay'ın sağlık sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sağlık sponsoru İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi oldu.

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın sağlık sponsoru İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi oldu.

Hastane Genel Müdürü Veysi Kubba, düzenlenen törende, Altay'ın çok iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti. Siyah-beyazlı ekibin sağlık alanında gözünün arkasında kalmaması gerektiğini belirten Kubba, "Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Altay Kulübü ile sağlık alanında yakalayacağımız sağlam bir iş birliği ile iyi şeyler üreteceğimize inanıyorum. Bu birlikteliğin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." dedi.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da bu sponsorluk dışında İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi ile güzel bir sinerji ile başka güzel projeler üretmek istediklerini kaydetti. Ekmekçioğlu, "Kendileriyle birçok projeye imza atmak istiyoruz. Bu imzanın sadece bir başlangıç olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Civan Canova Şevval Şahin Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, Altay'ın sağlık sponsoru oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:53:32. #1.15#

title