İzmir Ekonomi Üniversitesi Kendini Temizleyen Maske Geliştirdi
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Kendini Temizleyen Maske Geliştirdi

Son zamanlarda ana gündemimizde yer alan yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç geliştirmeleri tüm hızı ile devam ederken, hastalığın bulaşıcılığını azaltmaya yönelik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kendini Temizleyen Maske Geliştirdi
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:50

Son zamanlarda ana gündemimizde yer alan yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç geliştirmeleri tüm hızı ile devam ederken, hastalığın bulaşıcılığını azaltmaya yönelik ekipmanların geliştirilmesine de önem veriliyor. Bu noktada ülkemizde de çalışmaların sürdüğünü belirtelim. Nitekim İzmir Ekonomi Üniversitesi yaptığı açıklamada kendini temizleyen maske geliştirdiklerini açıkladı. İşte merak edilen detaylar!

Kendi Kendini Temizleyen Maske Nasıl Çalışıyor?

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde görev alan Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Dr. Osman Doluca tarafından geliştirilen maske, pla filament olarak adlandırılan bir maddeden elde edildi. Yaklaşık 80 gr ağırlığında olan bu maskelerin üretimi sırasında hava kanallarına ultraviyole led yerleştirildi ve bu ledler, her yarım saatte bir devreye girerek filtrelerin sterilizasyonunu sağlıyor.

"Yaptığımız araştırmalarda ultraviyole ledlerin hiçbir maskede kullanılmadığını belirledik. Ultraviyole ışınlar DNA ve RNA virüslerinin yapısını bozduğu için biz de geliştirdiğimiz maskede çok küçük boyutlu ultraviyole ledleri kullandık. Geliştirdiğimiz maskede ultraviyole ledler 30 dakikada bir 29 saniye devreye girerek filtrelerde biriken tüm yabancı maddeleri etkisiz hale getiriyor."

"Çift hava kanalı olduğu için uzun süre görev yapan sağlık çalışanları rahat bir şekilde nefes alıp verebiliyor. Ayrıca içinde ömrü yaklaşık 15 gün olan 6 voltluk piller sayesinde sağlık çalışanları 24 saat boyunca hiç çıkarmadan bu maskeyi kullanabiliyor. Piller bittiği zaman yenilenmesi durumunda sağlık çalışanları maskeyi tekrar kullanmaya devam edebilir. Çalışmamıza faydalı model almak için Türkiye Patent Kurumuna başvuruda bulunduk."

Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin

Peki siz geliştirilen bu maske hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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