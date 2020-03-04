İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyeninden 'Protein' projesi

04.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:55

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Günnur Güler'in aşı ve ilaç yapımından hücre çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılan "proteinler" üzerine hazırladığı uluslararası araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. 720 bin lira bütçeli proje kapsamında, proteinin yapısındaki değişikliklerin detaylı olarak analiz edileceğini belirten Dr. Güler, "Çalışma, bilim dünyası için yol gösterici olacak" dedi.



İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Günnur Güler, uzun süredir üzerinde çalıştığı araştırma projesini, Rusya Bilimler Akademisinden Dr. Mikhail Vorobiev ile birlikte yürütecek. Üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışma kapsamında, Türkiye ve Rusya'da çalıştaylar gerçekleştirilecek. İnsan üzerine yapılan birçok çalışmanın da temelini oluşturan proteinlerin yapısında, zamana bağlı meydana gelen değişiklikler, tüm detaylarıyla analiz edilecek. Doktorasını, Almanya'daki Frankfurt Goethe Üniversitesi Biyofizik Enstitüsünde tamamlayan ve bugüne kadar yurt dışındaki birçok araştırmada yer alan Dr. Güler'in yapacağı çalışma, biyoteknolojik uygulamalar başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek birçok bilimsel çalışmaya da ışık tutacak.



Projeye ilişkin bilgiler veren Dr. Günnur Güler, "Proteinler, günümüzdeki birçok bilimsel çalışmanın temelini oluşturuyor. İlaç ya da aşı yapımı, hücre çalışmaları ve biyolojik uygulamalar, proteinlerin kullanıldığı alanlardan bazıları. Vücüdumuzdaki tüm biyolojik yapıların bir dinamiği, hareketi var. Proteinlerin de bir hareketi, kendi çapında titreşimleri ve diğer proteinlerle etkileşimleri mevcut. Yapacağımız çalışma ile birlikte bu hareketleri, deneysel, biyofiziksel ve matematiksel yöntemlerle inceleyeceğiz. Proteinle ilgili tüm değişim süreçlerini de belirlemiş olacağız" dedi.



Dr. Güler, şöyle devam etti:



"Araştırmalarımızı, üniversitemizdeki son teknoloji laboratuvarlarda gerçekleştireceğiz. Rusya'dan Mikhail Vorobiev ile de sürekli iletişimde olacağız. O da kendi ülkesinde araştırmalarıyla çalışmaya destek olacak. Türkiye'de daha önce buna benzer bir çalışma yapılmadı. Bu nedenle projeye çok önem veriyoruz. Örneğin; mevcut ilacı geliştirmek isteyen bir firma, bizim çalışmamıza bakarak, çalışmalarını şekillendirebilecek. Bu noktada çalışmamızın yol gösterici olacağını söyleyebilirim." - İZMİR

Kaynak: İHA