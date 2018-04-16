İzmir Ekonomi Üniversitesi 17. Yılını Kutladı

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 17. yaşını kutladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İEÜ Konferans Salonunda tören düzenlendi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, törende yaptığı konuşmada, tüm dünyada ekonomi tarihinin incelendiğinde ekonominin, akademilerle üniversitelerle başladığını ifade etti.

Bölgede ekonomik alanlara odaklanmış bir üniversitenin bulunmasının birçok konuda gelişimi de beraberinde getirdiğini söyleyen Özgener, kurumsallık için üniversitenin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk kez denenen ihtisaslaşma programlarının ortaya çıkarmak gerektiğini dile getiren Özgener, "Hepimizin bir araya gelerek, tartışarak, konuşarak, İzmirimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için belirleyeceğimiz performans kriterlerine göre ilerlememiz gerekiyor." dedi.

İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş ise üniversiteyi kurma fikrinin 1988 yılına kadar uzandığını anlatarak, o tarihte üniversite kurmak için vakfın temellerini attıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Can Muğan da üniversitenin kurulduğu günden bu yana değişmeyen bir misyona sahip olduğunu ve girişimcilik ruhunu sürekli canlı tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Törende, konuşmaların ardından akademik ataması yeni yapılan öğretim üyelerine plaket ve yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.