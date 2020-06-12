İZMİR Eğik binalar yıkılmadı, endişe devam ediyor Eğik binalar yıkılmadı, endişe devam ediyorİZMİR'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların yıkım işlemleri başlamadı.

Eğik binalar yıkılmadı, endişe devam ediyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların yıkım işlemleri başlamadı. Yıkım için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar planı değişikliğinin onaylanması beklenirken, mahalle sakinleri yaşanabilecek kötü bir olay nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyerek belediyeye tepki gösterdi.

Yaklaşık 40 yıldır Bostanlı semtinde bulunan ve geçen mart ayında birinin yıkım işlemi gerçekleşen 11 eğik binanın 10'u, hala yıkılmadı. Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, geçen şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Mahalle sakinleri ise, duruma tepki gösterdi.

'RAHAT DEĞİLİZ VE TEDİRGİNİZ'

Vatandaşlardan Gökhan Atabek, binaların uzun süredir eğik durduğunu, ancak artık yıkım zamanlarının geldiğini belirterek, "Bu, kamu için büyük bir tehlike arz ediyor. Biz buranın sakini olarak rahat değiliz ve tedirginiz. Belediyenin bir şeyler yapıp bu binaları yıkması icap eder diye düşünüyorum. Bir tane bina yıkıldı ama diğerlerinin de aynı şekilde halk sağlığı açısından yıkılması ve yerine daha sağlam ve imara uygun binalar yapılması gerekiyor. İnsanların çoğu yıkıntı, çöküntü olabilir korkusuyla tedirgin. Söz konusu olan şey sonuçta insan hayatı" dedi.

'YOLUMU DEĞİŞTİRİYORUM'

Eğik binalara yakın bir yerde çalıştığını söyleyen Mazlum Batu, "Bence buranın daha önce yıkılması gerekirdi. Çok bekletildi burası. Ben buraya yakın bir yerde yaşıyorum ve sürekli buradan geçmek zorundayım. Bu caddeye geldiğimde yolumu değiştirip karşıya geçmek zorunda kalıyorum. Yan tarafta da büyük bir park var. Orada küçük çocuklar oyunlar oynuyor. Bu tehlikeli bir durum" dedi.

Diğer vatandaşlar da hem vatandaşların hem de çevredeki esnafın durumdan mağdur olduğunu, durumun felakete yol açmaması için binaların yıkılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA