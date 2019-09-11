İzmir egeli akademisyen, yarı saydam malzemeleri, yapay zeka ile modelleyecek

11.09.2019 10:20

Egeli akademisyen, yarı saydam malzemeleri, yapay zeka ile modelleyecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nden Araş. Gör. Dr. Murat Kurt'un, insan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin, yapay zeka algoritmalarıyla modellenmesi ve gösterimine yönelik projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) '1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na, insan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin, yapay zeka algoritmalarıyla modellenmesi ve gösterimine yönelik projesi ile başvuran EÜ Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nde görevli Araş. Gör. Dr. Murat Kurt, destek almaya hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araş. Gör. Dr. Kurt'u ziyaret edip projesiyle ilgili bilgi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Disney Research, Los Angeles (DRLA) Araştırma Laboratuvarı'ndan Prof. Dr. Kenny Mitchell'in daveti üzerine yaptığı ziyaret sırasında, desteklenmeye değer gören projesinin temellerini attığını kaydeden Dr. Kurt, dünyada daha önce böyle bir çalışmanın yapılmadığını dile getirdi.

'ÜRETİM OLMADAN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK'

Projenin tamamlanmasıyla yarı saydam malzemelerin yapay zeka kullanılarak üretim öncesinde bilgisayar ortamında görüntülenebileceğini vurgulayan Rektör Budak, Bu önemli bir çalışma. Yapay zeka ve simülasyon kullanılarak, bir ürünü meydana getirmeden önce nasıl bir ürünün ortaya çıkacağını görebileceksiniz. Gerek Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzde gerekse de Uluslararası Bilgisayar Enstitümüzde ciddi bir atılım içindeyiz. Hocamızı tebrik ediyorum, dünyada ilk olacak bir çalışma içinde. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak maddi ve manevi hocamızın yanındayız diye konuştu.

PATENT BAŞVURUSUNDA DA BUNULACAK

Projenin tamamlanmasının ardından uluslararası patent başvurusunda bulunulacağını da dile getiren Araş. Gör. Dr. Kurt, yarı saydam malzemelerin bilgisayar ortamında gerçekçi bir şekilde gösterimini sağlayacaklarını söyledi. Egeli akademisyen Kurt, İnsan cildi, mermer ve mumu yarı saydam malzemelerin bilgisayar ortamında gerçekçi bir şekilde gösterimi ve simülasyonu, animasyon, otomotiv, bilgisayar oyunları gibi birçok alanda kullanılıyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde hem daha gerçekçi hem de daha hızlı bir şekilde gösterim ve simülasyonları gerçekleştiriliyor. Uluslararası ölçekte düşünerek hazırladım projeyi. Yarı saydam malzemelerin genetik algoritmalarla, yapay sinir ağlarıyla ve derin öğrenmelerle şu ana kadar modellenmediğini tespit ettik. Patent araştırması yaptık ve şu ana kadar ulusal veya uluslararası ölçekte patent alınmadığını gözlemledik. Projemizin bir kısmı da geliştirdiğimiz algoritmayı bir ürüne dönüştürerek bunun da patentlenmesi üzerine. Bu konuda uluslararası bir patent almayı düşünüyoruz. Aslında projenin üç aşaması var. Birinci aşamasında genetik algoritmayla modellenmesi, ikinci aşamasında verinin derin öğrenmeyle modellenmesi ve üçüncü aşamasında ise bunun bir ürüne dönüştürülerek patentlenmesi üzerine dedi.

Kaynak: DHA