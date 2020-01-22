: İzmir ege denizi'nde yasak avlanan balıkçı kendini savundu, diğer balıkçılar ise tepki gösterdi

22.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:53

Ege Denizi'nde yasak avlanan balıkçı kendini savundu, diğer balıkçılar ise tepki gösterdi

EGE Denizi'nde ruhsata aykırı avcılık yapan ve Sahil Güvenlik botundan kurtulmak için pervanesine halat atıp atlatmaya çalışıp, kovalamacanın sonunda yakalanan balıkçı Turhan Ceylan, kendini savundu. 'Dur' ikazından sonra bir süre yola devam ettikleri ancak çekilen görüntülere rağmen kaçmadıklarını iddia eden Ceylan, "Biz yasal olan bir takımla çıktık. Teknemizin ruhsatı vardı ama balık avlamak için teknede bulunan takımın ruhsatı yoktu. Denize ağ atmamıştık" dedi. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği ve İzmir Deniz Ürünleri Avcılar Birliği Başkanı Mehmet Aksoy ise, kaçak avcılığın balıkçılığa zarar verdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde su ürünleri denetimi sürüyor. Bu kapsamda, geçen pazartesi gecesi İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uhdesindeki 'Reis bey' isimli kontrol botu, ruhsata aykırı avcılık yapan 'Üstün' isimli balıkçı teknesini tespit etti. İçinde 6 kişinin bulunduğu balıkçı gemisine kontrol amaçlı yaklaşan bot, üzerinde olmaması gereken gırgır ağ olduğu şüphesiyle 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen sığlık alana kaçarak denetimden kurtulmak isteyen balıkçılar, sahil güvenlik botuna halat bırakarak hareket etmelerine engel olmaya çalıştı. Halattan kurtulunca balıkçı gemisine atlayan görevli personel gemiyi zorla durdururken, balıkçı gemisi sahibine 7 bin 500 TL'lik cezai işlem uygulandı. Kovalamacanın sonunda yakalanan balıkçı Turhan Ceylan, kendini savundu. Dur ikazından sonra bir süre yola devam edip durduklarını söyleyen Ceylan, "Biz yasal olan bir takımla çıktık. Teknemizin ruhsatı vardı ama balık avlamak için teknede bulunan takımın ruhsatı yoktu. Denize ağ atmamıştık. Aniden biz seyir halindeyken karşımıza çıktılar. Bize 'Dur' ikazında bulundular, biz de biraz gidip durduk. Kaçamayacağımız için mecburen durduk. Daha sonra kontroller yapıldı. 7 bin 500 TL'lik para cezası yazıp ağlarımıza el koydular. Biz baba mesleği olan balıkçılığa devam edeceğiz. Bizim teknemiz ruhsatlı tekne. Çekilen videolarda bizim konuştuklarımız duyulmuyor, hiçbiri alınmamış. Bize göre hiçbir şeyi açıklamadılar. Ben daha önce ceza yemedim. Ufak tefek illa ki olmuştur ama böyle bir olay ilk defa başımıza geldi" diye konuştu.

BALIKÇILAR YASAK AVLANMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay sonrasında, Egeli balıkçılardan ise Ceylan gibi kaçak avlananlara tepki gösterdi. Ege Bölgesi genelinde çok fazla kaçak tekne bulunduğunu söyleyen Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği ve İzmir Deniz Ürünleri Avcılar Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, "Şahsi yatıyla dahi şebeke çekip avlanan oluyordu. Yeni getirilen kanun bizim için çok iyi oldu çünkü bu tekneler resmi balıkçılara zarar veriyor. Kaçak balıkçılıkla haksız kazanç elde ediliyor. Şimdi yeni çıkan yasalar ruhsatlı balıkçıları da zorlayacak olsa da, bizleri çok memnun etti. Denize çıkacak olan tekne balık avcı teknesi olmalı. Kurallara uymayan yapılan avlanma, biz resmi balıkçılara zarar veriyor. Yasa dışı balıkçılar bizlerin de ağlarına zarar veriyor. Kurallara uyulmazsa para cezası, ruhsata el koyma, tekneye el koyma gibi cezalar uygulanıyor. Büyük bir tekne kural dışı avlanırsa kendi kendini idam ediyor. Ruhsatlıya da ruhsatsıza da kontrol geldiği için biz bu yasadan memnunuz. Hep beraber denizlerimizi koruyacağız" diye konuştu.

'CAYDIRICI BİR GÜÇ YOKTU'

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve ayın zamanda balıkçılık yapan Süleyman Cambaz, "Bölgemizde caydırıcı bir güç olmadığı için önüne gelen tekne alıp avlanmaya çıkmıştı. Yeni çıkan yasalarla birlikte bu durum değişti. Sürdürülebilir balıkçılıkta kaçak avcıların çok büyük zararı var. Ege Bölgesi'nde de Türkiye'nin diğer bölgelerinde de kaçak avcılık var yeni yasalarla gerçek balıkçılar ve kaçak balıkçılar birbirinden ayrılacak. Hiçbir arkadaşımızın bu duruma düşmesini istemeyiz ama eğer ortada böyle bir durum varsa bu konuda yapılacak bir şey yok. Sevindirici tarafı bu olayın iki tarafa da zarar vermemesi oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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