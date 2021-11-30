Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi(2) - Haberler
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Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi(2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi(2)

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.00'de Ege Denizi'nde Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, saat 07.00'de Ege Denizi'nde Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün İzmir Urla'ya 56.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 3.97 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.


- İzmir

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