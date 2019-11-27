İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
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İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:38
İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karada hissedilmeyen deprem, herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri ise 357,11 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi ve 357,26 kilometreyle İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Ege Denizi'nde karadan uzak bölgede meydana gelen deprem hissedilmedi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

IZMİR, (DHA)-

Kaynak: DHA
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