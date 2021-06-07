İZMİR EGE'DE ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEMİYLE OBEZİTE AMELİYATI
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İZMİR EGE'DE ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEMİYLE OBEZİTE AMELİYATI

İZMİR EGE'DE ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEMİYLE OBEZİTE AMELİYATI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde, uzun yıllar obeziteyle mücadele eden 46 yaşındaki Erdal Ersoy, EÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat tarafından robotik cerrahi yöntemiyle mide küçültme ameliyatı yapıldı.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde, uzun yıllar obeziteyle mücadele eden 46 yaşındaki Erdal Ersoy, EÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat tarafından robotik cerrahi yöntemiyle mide küçültme ameliyatı yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesinde ilk kez böyle bir ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Fırat'ı tebrik etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine aşırı kilosunun yol açtığı sorunlar nedeniyle başvuran evli ve 1 çocuk babası Erdal Ersoy'un, robotik cerrahi yöntemiyle mide küçültme ameliyatına uygun olduğu tespit edildi. EÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat tarafından ameliyat edilen Ersoy, kısa sürede sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi anlamında bir ilke imza atan Prof. Dr. Fırat'ı tebrik edip, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz ilklerin adresi olmaya devam ediyor. Üstün gayretleriyle hem akademik çalışmalar yapıp hem de sağlık hizmetlerini aksatmadan sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum diye konuştu.

Hastasının uzun yıllardır obeziteyle mücadelesinde istediği oranda cevap alamadığını dile getiren Prof. Dr. Fırat, Bu nedenle cerrahi tedaviyi görüşmek üzere kurumumuza başvurdu. Multidisipliner çalışılması gereken bir hastalık olduğu için diğer anabilim dallarında da yapılan incelemelerin ardından obezite cerrahisinden fayda görebileceği kanısı oluşunca kendisini cerrahi programına aldık. Obezite cerrahisi sayıca son yıllarda arttı. Kapalı ameliyat tekniklerinin kullanıldığı yöntemlerde de son yıllarda artış oldu dedi. Robotik cerrahi yönteminin kapalı ameliyat yöntemini bir adım öteye taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Fırat, Bildiğim kadarıyla yöntemimiz Ege Bölgesinde ilk kez uygulandı dedi.

Ameliyat olmadan önce 133 kilogram olduğunu ve hedefinin 100 kilogramın altına düşmek olduğunu dile getiren Ersoy ise, Aşırı kilom nedeniyle nefes alamıyordum, oturup kalkarken zorluk çekiyordum, rahat hareket edemiyordum. Yürüyüş yaptığımda ya da merdiven çıktığımda çabuk tıkanıyordum. Bu sorunlarla sürekli uğraşmaktan yoruldum. Ege Üniversitesi her zaman güvendiğimiz bir sağlık kurumuydu. Tercih etme nedenim de hastanemize olan güvenimdi. Hocamıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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