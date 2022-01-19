İzmir'e yeni emniyet müdürlüğü binası

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasıyla ilgili projeyi paylaştı.

Köşger, depremde zarar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binasının yenileneceğini bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabında "Konak eski Sümerbank binası" konum paylaşımıyla yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün, deprem nedeniyle hasar gören hizmet binasını yeniliyoruz. Proje çalışmaları bitme aşamasına gelen, hemşerilerimizin daha kaliteli hizmet almasına imkan sunacak yeni İl Emniyet Müdürlüğümüz İzmir'imize çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da sosyal medya paylaşımında İzmir Emniyet Müdürlüğü yeni binasının Sümerbank binasının yerine yapılacağını ifade ederek, "Bir haftadır İzmir kamuoyunu yalanlarla meşgul eden, AKM'nin yıkılıp emniyet binası yapılacağı algısını oluşturmaya çalışanların acaba yüzleri kızarır mı ?" açıklamasına yer verdi.