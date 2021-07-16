İzmir'e yata yata gitmek için kamyon çalmış
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İzmir'e yata yata gitmek için kamyon çalmış

İzmir'e yata yata gitmek için kamyon çalmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'den cezaevinden çıktıktan sonra il il gezerek kamyon çalan bir kişi Gaziantep'te yakalanıp tutuklandı.

Mersin'den cezaevinden çıktıktan sonra il il gezerek kamyon çalan bir kişi Gaziantep'te yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin, "Haberlerden Adana polisinin tır operasyonu yaptığını gördüm o yüzden Adana'ya gelerek kamyon çaldım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ç.'ye ait kamyon evinin önünden çalındı. Bunun üzerine Y.Ç. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis yaptığı çalışmada hırsızlık olayını daha önce araç çalmaktan Mersin Cezaevinde tutuklu bulunurken, mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sinan T.'nin (30) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada zanlının kamyonu düz kontak yaparak çalıp Adana'da gezdikten sonra Gaziantep'e gittiğini burada da kamyonun yakıtı bitince satıp başka bir kamyon çalarak İzmir'e gitmeye çalıştığını belirledi. Polis Gaziantep'e giderek zanlıyı yakalamak için operasyon yaptı. Zanlı polisi görünce kamyon ile kaçmak istedi ancak kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek alınan ifadesinde, "Adana polisinin tır operasyonu yaptığını haberlerden öğrendim. O yüzen Mersin'den Adana'ya gelip polis operasyon yapmış benimle uğraşamaz diyerek İzmir'e gitmek için kamyon çaldım. Kamyonu da yata yata giderim diye çaldım. Ancak önce Adana'da gezdim sonra Gaziantep'e gittim oradan da İzmir'e gidecektim" dediği öğrenildi.

Zanlının benzer hırsızlıklardan 32 suç kaydının olduğunu da öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca zanlının daha önce Mersin, Balıkesir, Konya, Adana, İzmir gibi illerde de kamyon çaldığı öğrenildi. - ADANA

İzmir'e yata yata gitmek için kamyon çalmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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