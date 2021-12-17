İzmir'e uluslararası tatbikat için gelen Afrikalı hemşirelerin Türkiye sevgisi

İZMİR (AA) - İzmir'deki uluslararası acil sağlık tatbikatına katılan Afrikalı hemşireler, Türkiye'ye duydukları sevgiyi dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye'den 70, Afrika ülkelerinden 45 sağlık çalışanının katılımıyla Urla Uluslararası Acil Afet Eğitimi ve Simülasyon Merkezinde gerçekleştirilen "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" sona erdi.

Tatbikata katılan Çadlı hemşire Fatima El-Zahra Amin Fadil ve Somalili hemşire Samira Mohammed, Türkçe bildikleri için tatbikat sırasında çevirmenlik de yaptı.

Fatima El-Zahra Amin Fadil, AA muhabirine, 2013'te Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bursuyla Akdeniz Üniversitesine yüksek lisans eğitimi için geldiğini, bu dönemde Türkçe öğrendiğini ve Türkiye'den hiç kopmadığını söyledi.

Ülkeye ikinci gelişi olduğunu aktaran Fadil, "Türkiye'ye ben ikinci ülkem diyorum. Şimdiye kadar bağlantımı hiç koparmadım. Uzakta olsam da hep yan yana, aynı yerde yaşıyor gibi hissediyorum." dedi.

Bu eğitimin büyük fayda sağladığını dile getiren Fadil, destek verenlere teşekkür etti.

"Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve bizim için çok önemli"

Samira Mohammed de tatbikata katıldığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de ülkesine yaptığı ziyareti unutamadığını anlatan Mohammed, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim ülkemize ışık oldu, dost oldu diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e bizim çok saygı duyduğumuz bir kişi. Onun yaptığı fedakarlıkları ödeyemeyiz. Somali ve bizim için çok önemli. Bizi ayağa kaldırdı diyebiliriz."

Mohammed, halen Türkiye'nin açtığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyeliği yaptığını ifade etti.

Tatbikata Türkiye'den katılan İzmir UMKE personeli Ebru Güzel de Afrikalı meslektaşlarıyla beraber olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Somali'de kurulan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017'de eğitim hemşiresi olarak görev yaptığı bilgisini veren Güzel, "Orada meslektaşım Samira Mohammed ile çalıştık. Eğitim hemşireliğini öğrettim. Şimdi burada yine beraberiz ve birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.