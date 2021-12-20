"İzmir'e toz kondurmuyoruz"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "daha temiz ve doğayla uyumlu İzmir" vizyonu doğrultusunda Türkiye'ye örnek pek çok çalışmaya imza atıldı. 700 milyon liralık yatırımla katı atıkları enerjiye dönüştüren tesisler kurulduğunu, 54 milyon liralık araç ve konteyner alımı yapılarak ilçe belediyelerinin temizlik çalışmalarına destek verildiğini bildiren Başkan Tunç Soyer, "Yaptığımız bu yatırımların, verdiğimiz emeklerin her birinin şehrimize sağlık ve refah olarak döneceğini çok iyi biliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in "Daha temiz ve doğayla uyumlu İzmir" vizyonu doğrultusunda 3 yıla yaklaşan hizmet süresinde önemli çalışmalara imza attı. İlçe belediyelerinin temizlik filoları Büyükşehir'in desteği ile daha da büyüdü. Katı atıkların ekonomiye kazandırılması, elektrik ve gübreye dönüşmesi için Harmandalı, Ödemiş ve Bergama'da yaklaşık 700 milyon liralık yatırımla Türkiye'ye örnek tesisler hizmete alındı. 54 milyon liralık bir araç ve konteyner alımı yapılarak ilçe belediyelerinin temizlik çalışmalarına omuz verildi. Hem temizlik kadrosunu güçlendirmek hem de kadın istihdamını artırmak için temizlik ekibine 216 kadın temizlik personeli katıldı. 30 ilçede kampanyalar yapılarak temizlik farkındalığı oluşturuldu. Gönüllülerle birlikte deniz kıyıları da temizlendi.

İzmir'de çöp ve atık kavramı değişti

İzmir'de çöpü bir kaynak olarak görüp değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan Soyer, temiz ve sağlıklı bir kent için yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi:

" İzmir'de çöpün toplanmasından bertarafına kadar uzanan yeni bir döngüsel anlayışı yaratmaya başladık. Bunlardan biri katı atık ayrıştırma ve depolama yatırımları, diğeri çöpün bulunduğu yerden toplanması. Bu doğrultuda Türkiye'nin en modern atık yönetim tesislerini hizmete aldık. Çöpten elektrik ve gübre üretiyoruz. Çöplerin mahallelerden toplanması konusunda ilçe belediyelerimize yoğun destek veriyoruz. İzmir'in tertemiz ve doğayla uyumlu bir şehir olması için tam bir irade ortaya koyuyoruz. Yaptığımız bu yatırımın her bir kuruşunun şehrimize sağlık ve refah olarak geri döneceğini çok iyi biliyorum"

11 bin 500 çöp konteyneri dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayında 30 ilçe belediyesine toplam 5 bin 500 yeni çöp konteyneri de hibe etti. Geçen yıl dağıtılan 6 bin çöp konteyneri ile hibe edilen çöp konteyneri sayısı 11 bin 500'e ulaştı. Çöp konteynerlerinin dağıtımı ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre belirlendi. TSE'ye uygun, galvaniz kaplamalı metal çöp konteynerlerinin kapasitesi ise 770 litre.

Buca'ya 28 araçlık temizlik filosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "temiz bir kent" hedefi ile ilçe belediyelerine evsel atıkları hızlı ve sağlıklı bir şekilde toplaması için araç desteği verdi. Nüfus oranıyla çöp yönetim sistemi konusuna öncelik verilen ilçelerden biri olan Buca oldu. 23 milyon 500 bin liralık bedelle 23 adet çöp kamyonu, 3 adet moloz kamyonu ve 2 adet yol süpürme aracından oluşan 28 araç Buca Belediyesi'nin temizlik filosuna katıldı.

İlçelere 15 çöp kamyonu

Bu yıl 10 milyon 500 bin liralık maliyetle satın alınan son teknoloji 15 çöp kamyonu ilçe belediyelerine hibe edildi. Yeni araçlar özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan turizm bölgelerinde hizmet kapasitesini artırmak için Karaburun, Dikili, Foça, Seferihisar, Menderes ile araç ihtiyacı bulunan Balçova, Kemalpaşa, Tire, Beydağ ilçelerine dağıtıldı.

Kentin gizli kahramanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede 160 araç ve 800 personelle her gün sorumluluk alanında toplam uzunluğu 2 bin 200 kilometreyi bulan yol, cadde, meydan ve bulvarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yollar el ve makine ile süpürülüyor, basınçlı yol yıkama araçları ile yıkanıyor. Temizlik ekipleri haftanın 7 günü, günün 24 saati temiz bir İzmir için aralıksız çalışıyor. "Daha temiz bir İzmir" sloganıyla temizlik seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çok sayıda kadın temizlik personelini işe alma sözünü yerine getirdi. Belediyede 2020 yılının başında 216 kadın personel işbaşı yaptı. Süpürgeciler sabah 7'de işbaşı yapıyor ve Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki 30 ilçenin cadde, meydan ve bulvarlarını süpürüyor.

Harmandalı'da büyük dönüşüm

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahası'nda elektrik üretmek için yapılan 'biyogaz tesisi' 2019 yılı Kasım ayında faaliyete geçti. 240 milyon liralık tesisin enerji üretim kapasitesi bir buçuk yılda iki katına çıkarıldı. 323 milyon kilovat saat elektrik enerjisinin üretildiği tesis Türkiye'nin önemli çevre projelerinden biri olarak gösteriliyor. Depolama sahasının 60 dönümü kent ormanına dönüştürme çalışmaları kapsamında rehabilite edilerek ağaçlandırıldı.

Tıbbi atık sterilizasyon tesisi hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından günde 110 ton tıbbi atığın sterilize edilebildiği tesis 2020 yılı Mart ayında hizmete girdi. Açıldığı günden bugüne 13 bin ton tıbbi atık sterilize edildi. Kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük tesisinde İzmir'deki sağlık kuruluşlarında üretilen ve halk sağlığı açısından risk oluşturan tıbbi atıklar, el değmeden toplanarak sterilize ediliyor.

Yeni ve modern bertaraf tesisleri kuruldu

Kentin kuzey ve güneyindeki ilçelerin katı atık sorununu çözmek ve katı atıkları ekonomik değere dönüştürmek için iki dev yatırım hayata geçti. Ödemiş ve Bergama'da 446 milyon liralık yatırımla Bakırçay ve Küçük Menderes havzalarındaki yerleşimlere hizmet eden kapalı sistem çalışan ve kokuya neden olmayan iki adet çevreci entegre katı atık tesisi kuruldu. Tesisler sayesinde hem elektrik hem gübre üretiliyor. Kendi sınıfında Avrupa'nın en büyük entegre katı atık yönetim tesisi olan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi günlük bin 600 ton katı atık işleme kapasitesine sahip. 116 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda saatte 20 MW elektrik ile günde 100 ton gübre üretiliyor. Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi 29 Aralık 2020'de hizmete alındı. 58 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde saatte 10 megavat kurulu güce sahip Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde ise günde 800 ton atık işleniyor ve 62 ton gübre üretiliyor.

Bitki atıkları ekonomiye kazandırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek bir çevre projesine daha imza attı. Çiğli Harmandalı'da park bahçelerden çıkan bitkisel atıkların organik gübreye dönüştürüldüğü tesis kuruldu. Çevre ilçelerde park, site, apartman ve bahçelerden çıkan bitkisel atıklar bu tesiste organik gübreye dönüşüyor. Böylelikle atıkların yarattığı çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerinin de önüne geçilmiş oluyor. Bornova Işıkkent ve Çeşme'de daha geniş kapasiteli benzer iki tesis kurulması için de hazırlıklar sürüyor. Bornova Işıklar Mahallesi'nde kurulacak tesis günde 30 ton kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kapasiteli organik gübre tesisi olacak.

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