İzmir'e, Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı getirildi (2)
04.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:28
KARANFİLLİ KARŞILAMASuudi Arabistan'dan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 168 Türk vatandaşı, Aydın'ın Söke ilçesindeki Meryem Yazıcıoğlu KYK Yurdu'na yerleştirildi.
KARANFİLLİ KARŞILAMA
Suudi Arabistan'dan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 168 Türk vatandaşı, Aydın'ın Söke ilçesindeki Meryem Yazıcıoğlu KYK Yurdu'na yerleştirildi. Yurda getirilenler, otobüsten inerken, karanfillerle karşılandı. 168 Türk vatandaşının buradaki 14 günlük karantina süresinin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.
Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın),
Kaynak: DHA