İzmir'e Süper Lig kabusu

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk yarısı tamamlanırken, 18 yıl sonra en üst ligde buluşan iki İzmir takımı Göztepe ve Altay, büyük hayal kırıklığı yaşayıp devreyi düşme korkusuyla tamamladı. Ligde 5'inci sezonunu geçiren Göztepe, 19 maç sonunda 15 puan toplayıp devreye düşme hattında 19'uncu sırada girdi. Tam 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay ise müthiş başladığı maratonda inanılmaz düşüş yaşadı. Son 12 maçı kazanamayan Altay, devreyi 18 puanla düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde bitirdi. Birlikte son olarak Süper Lig'de yer aldıkları 2002-2003 sezonunda el ele küme düşen iki takımı, 2021 yılını buruk kapadı.

MAESTRO İLAÇ OLAMADI

Göztepe ve Altay, son olarak 2002-2003 sezonunda birlikte Süper Lig'de İzmir'i temsil etti. Ancak o sezon her iki takım da küme düşme üzüntüsü yaşadı. Göztepe o sezon 34 hafta sonunda 26 puan toplayıp sezonu 17'nci sırada tamamladı. Altay ise sadece 1 puan farkla küme düşme acısı yaşadı. Siyah-beyazlılar 35 puan alarak Bursaspor'un 1 puan gerisinde sezonu 16'ncı basamakta tamamlayıp 1'inci Lig'in yolunu tuttu. Yıllar sonra yeniden Süper Lig'de buluşan Göztepe ve Altay'ın ilk yarı sonunda gösterdiği performans ise taraftarların içini kararttı.