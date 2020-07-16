İzmir'e şehit ateşi düştü; baba evine acı haber verildi İzmir'e şehit ateşi düştü; baba evine acı haber verildi Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşen uçakta şehit olan 7 emniyet mensubundan birinin İzmirli olduğu öğrenildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü; baba evine acı haber verildi

İZMİR - Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşen uçakta şehit olan 7 emniyet mensubundan birinin İzmirli olduğu öğrenildi. Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesinin Torbalı Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine acı haber iletildi.

Van'dan keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos Dağı'na çarptı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu. Şehitlerden birinin de İzmir Torbalılı olduğu öğrenilirken, Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın baba evine acı haber ulaştırıldı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balcı, şehidin babası Mustafa Güzelay'a acı haberi verdi. Şehit haberinin verilmesinin ardından, Şehit Güzelay'ın baba evine Türk bayrağı asıldı.

Kaymakam Öter: "Milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum"

Kaymakam Ercan Öter konuyla ilgili, "Van Hakkari bölgesinde Görev uçuşu yapan insanlı keşif uçağımız, Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak düşmüştür. Uçak içersinde bulunan 7 Emniyet mensubumuz Şehit olmuştur. Şehitlerimizden Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesi İlçemiz Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın 4 ay önce evlendiği ve eşinin Ankara'da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA