İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur" denildi.