Son dakika haberleri | İzmir'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri | İzmir'e şehit ateşi düştü

27.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:23

Son dakika haberleri: İzmir'e şehit ateşi düştü Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in acı haberi, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

İzmir'e şehit ateşi düştü

İZMİR - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in acı haberi, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yolu açma çalışmasına katılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent ve 1 silah arkadaşının üzerine çığ düştü. Uzman Çavuş Mehmet Özbent yaralı olarak kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan, Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in şehit olduğu haberi, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin ailesi gelen acı haberle hüzne boğuldu. Ayrancılar Mahallesi'ndeki şehit evine Türk bayrağı asıldı.

Son dakika haberleri | İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri | İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri | İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri | İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri | İzmir'e şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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