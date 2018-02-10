İzmir'e Şehit Ateşi Düştü

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Atak tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın acı haberi İzmir'de yaşayan ailesine ulaşırken, Başbakan Binali Yıldırım da taziye ziyaretinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın şehadet haberi İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı. Karaman'ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a verildi.

Başbakan'dan taziye ziyareti

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına gelirken, programları sebebiyle Manisa'da olan Başbakan Binali Yıldırım da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Karaman'ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Evli olan Karaman'ın Ankara'da yaşadığı bildirilirken, cenazesinin yarın İzmir'de Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi. - İZMİR