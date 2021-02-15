İzmir'e ne zaman kar yağacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? - 2021
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İzmir'e ne zaman kar yağacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? - 2021

15.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:08
İzmir'e ne zaman kar yağacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? - 2021

Ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları nedeniyle kar yağıp yağmayacağı merak konusu olmaya başladı. İzmirlilerin merak ettiği İzmir'de kar bekleniyor mu 2021 sorusunun cevabını sizler için derledik. İzmir'e ne zaman kar yağacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? - 2021

Meteoroloji'den Ankara ve İzmir için kar uyarısı... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi dün gece yarısından itibaren kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışı bugün ve yarın da etkili olacak. Öte yandan İzmir ve Ankara için de kar uyarısı yapıldı. Peki, Ankara ve İzmir'de ne zaman kar yağacak? İşte merak dilen sorunun cevabı ve Ankara İzmir hava durumu raporu...

İZMİR'E KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ege Bölgesi'nin kuzey ve iç kesimleri için kar uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Pazartesi ev Salı İzmir'e de kar yağması bekleniyordu. Ancak son güncellemelerin ardından bu tahmin yağmur olarak revize edildi.

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu.

ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ankara'ya kar yağışının yarın gece yarısı gelmesi ve çarşamba günü etkili olması bekleniyor.

İl genelinde sıcaklıkların gündüz 10 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

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