İzmir'e kar yağdı
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İzmir'e kar yağdı

İzmir'e kar yağdıİZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, kısa süreli kar yağışı sonrası beyaza büründü.

05.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:38
İzmir'e kar yağdı

'e kar yağdı

İZMİR'in ilçesindeki Bozdağ , kısa süreli kar yağışı sonrası beyaza büründü.

'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bozdağ Kayak Merkezi beyaza bürünürken, ortaya doyumsuz manzara çıktı. Kayak ve snowboard sevenlerin gözü ise, Bozdağ Kayak Merkezi'ne çevrildi. Ancak birkaç yıl önce çığ tehlikesi nedeniyle kapanan tesis, hala hizmet vermiyor.

Kaynak: DHA

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: İzmir'e kar yağdı
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