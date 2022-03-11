Çeşme'ye kar yağdı - Haberler

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Çeşme'ye kar yağdı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Çeşme'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerindekar yağışı etkili oldu. Yağışı nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinlik mevkisi beyaza büründü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri otoyolda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Kayganlaşan otoyolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Ekiplerin küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Çeşme Yarımadası'nda ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam edeceğini, ilçe merkezinde ise kar beklenmediğini bildirdi. Kent genelinde hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar düşük olacağı, geceleri ise sıfırın altına düşebileceği belirtildi.


Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

Çeşme'ye kar yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

TEM Otoyolu, Çeşme, İzmir, kar, Güncel, Haberler

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