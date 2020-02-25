İzmir'e ikinci gölet arıtma tesisi

25.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi içme suyu elde etmek için Karaçam Göletine bir arıtma tesisi kuruyor. Tesis Bornova'nın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan Bornova'daki Karaçam Göletine içme suyu arıtma tesisi kuruyor. Tesis; Kayadibi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallelerinin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacak. Tesis yılda 500 bin metreküp içme suyu sağlayacak.



Temmuz ayında tamamlanması hedeflenen tesis 5 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak ve yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak. Tesis; havalandırma, giriş, ön klorlama, durultucu, son klorlama, filtre geri yıkama ve çamur arıtma ünitelerinden oluşacak. Göletteki suyun arıtma tesisine iletimi için de yaklaşık 1,5 kilometrelik iletim hattı yapılacak.



Tesis, DSİ ile protokol imzalanmasının ardından hizmete alınacak. İZSU, Bornova'ya kuracağı tesisin bir benzerini Mordoğan'da da inşa etmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA