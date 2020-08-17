İzmir'e iki yeni yaşam alanı
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İzmir'e iki yeni yaşam alanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesine hem sporseverlere hem de çocuklara hitap edecek iki yeni park kazandıracak.

İzmir'e iki yeni yaşam alanı
17.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesine hem sporseverlere hem de çocuklara hitap edecek iki yeni park kazandıracak. Menemen İstiklal Mahallesi'ndeki parkın imalat çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, kentte vatandaşların yeşille kucaklaşıp dinlenebilecekleri ve çocukların oyun oynayabileceği mekanların sayısını artırdıklarına vurgu yaparak, her iki parkın Ekim'de hizmete gireceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler çerçevesinde yeni park projelerini hayata geçiriyor. Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesi'ne yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bölge halkının yeşil alanı tadını çıkartıp dinlenebileceği, çocukların oyun alanlarında keyifli zaman geçireceği ve sporseverlerin spor yapacağı iki yeni yaşam alanı kazandırılıyor. Menemen programı kapsamında Menemen İstiklal Mahallesi Parkı'ndaki imalat çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, her iki parkın ekim ayında hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Başkan Soyer, kent içinde vatandaşların keyifli zaman geçirip spor yapacağı, yeşil alanlarda dinlenebileceği mekanlar kazandırmak için park ve rekreasyon alanı düzenlemelerine önem verdiklerini belirtti.

Öte yandan, 3 bin 300 metrekarelik alanda imalat çalışmaları süren Menemen İstiklal Mahallesi Parkı'nın bin 500 metrekaresi yeşil alana ayrıldı. Yeşil alanlara ise İzmir mimozası, gülibrişim, dut, doğu çınarı, kırmızı yapraklı süs eriği ve çalı türleri dikilecek. Parkta spor yapmayı sevenler için basketbol sahası, dinlenmek isteyenler için oturma bankları, çocuk oyun alanı ve 250 metrekarelik bir meydan bulunuyor. Çiğli Esentepe Mahallesi'nde 13 bin 200 metrekarelik alanda yapımı süren Evka-5 Kavşağı yanındaki parkın 8 bin metrekaresi yeşil alana ayrıldı. Alanın yaklaşık beş bin metrekarelik bölümünü çim alan olarak ayrıldı. Geri kalan bölümüne ise 235 ağaç, 5 bin 500 çalı dikilecek. Parkın içinde oyun alanı, yürüyüş yolları ve bin 125 metrekarelik futbol sahası bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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