İzmir'e giden AFAD ekibi Çorum'a döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'e giden AFAD ekibi Çorum'a döndü

08.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:23
İzmir'e giden AFAD ekibi Çorum'a döndü

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden AFAD ekibi çalışmaların tamamlanmasının ardından Çorum'a döndü.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden AFAD ekibi çalışmaların tamamlanmasının ardından Çorum'a döndü.

30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için 5 kişiden oluşan ekip bölgeye gitmişti. Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanı enkazında çalışma yapan AFAD ekibi, çok sayıda yaralının kurtarılmasında görev aldı. Arama kurtarma ekibi Çorum'a dönerken Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD Şube Müdürü Nihat Köse başkanlığında 3 kişiden oluşan ekip ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nin çalışmaları nedeniyle bölgedeki görevlerine devam ediyor.

Bölgedeki çalışmalar hakkında İl AFAD Müdürü Elvan Kaya'ya sunum yapan ekip, İzmir halkının misafirperverliğinden etkilendiklerini, tüm ekpleri kahraman edasıyla bağırlarına bastığını belirttiler. - ÇORUM

İzmir'e giden AFAD ekibi Çorum'a döndü
İzmir'e giden AFAD ekibi Çorum'a döndü
İzmir'e giden AFAD ekibi Çorum'a döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'e destek için giden arama kurtarma ekipleri Mersin'e döndü
İzmir'e destek için giden arama kurtarma ekipleri Mersin'e döndü
AFAD'ın 24 kişilik ekibi deprem bölgesinden döndü
AFAD'ın 24 kişilik ekibi deprem bölgesinden döndü
Hatay'a desteğe giden itfaiye ekipleri Malatya'ya döndü
Hatay'a desteğe giden itfaiye ekipleri Malatya'ya döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan HDP ve PKK'ya tepki Açıklaması - HaberlerDepremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır" - HaberlerLüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - Haberlerİzmir'de çadırda kalan depremzedeler için termal kameralı drone ile Kovid-19 tedbiri - HaberlerSon dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nde temel atma ve açılış törenine katıldı Açıklaması - HaberlerSon dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz" - HaberlerSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir" - HaberlerSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1) - HaberlerSon dakika haber | Hatay'a paramotorla geldikleri değerlendirilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı - HaberlerTürk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı - EkonomiRuhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır - HaberlerTrump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mesut Yılmaz İlham Aliyev Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Uğur Mumcu Demet Evgar Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Eddie Newton Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Konyaspor Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'e giden AFAD ekibi Çorum'a döndü - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 16:31:17. #1.14#
title