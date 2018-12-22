İzmir'e Geri Kazanım Osb Tesisi Kurulacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar, İzmir'de Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını bildirdi.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, geri kazanım sanayisinin düzenli ve modern bir şekilde sanayileşmesi için oluşturdukları "Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" projesinin Kemalpaşa ilçesinde hayata geçirileceğini belirtti.

Sıfır atık projesi kapsamında toplanan atıkların en ekonomik, modern ve çevre duyarlılığı yüksek tesislerde geri kazanılmasını amaçladıklarını aktaran Yorgancılar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda 'Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin' kurulması yönünde yasal bir engel olmadığı şeklinde görüş yazısı alındı.Yerelde de konunun paydaşlarıyla bir araya geliyoruz. Geleceğimiz ve çocuklarımız için bu projeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yorgancılar ayrıca, kent merkezinde düzensiz bir şekilde bulunan geri dönüşüm tesislerinin çevreye zarar verdiğini ve sağlıksız bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Bu sorunun en uygun çözümünün "Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"nin kurulması olduğunu aktaran Yorgancılar, "Geri Kazanım tesislerinin yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, modern geri dönüşüm teknolojilerinin uygulanabilmesi için uygun alt yapı ve alanların sağlanması, Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanılan atıkların kara ve demiryolu aracılığı ile en uygun lojistik imkanlara sahip, uygun yer arayışındaydık. Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyemizle çok yönlü çalışmalarımız son aşamasına geldi." dedi.

Kemalpaşa Belediyesi sınırları içinde kurulacak proje için yer tespiti de yapıldı.

Kaynak: AA