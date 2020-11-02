İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
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İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu

02.11.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:27

İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurduİZMİRİzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan ise yaralar sarılmaya çalışıyor.

İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu

İZMİRİzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan ise yaralar sarılmaya çalışıyor. Türkiye'nin bir çok farklı yerinden İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurması havadan görüntülendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından sevindiren haberler gelmeye devam ederken dışarıda kalan vatandaşlara da yardımlar yağıyor. Türkiye'nin bir çok farklı yerinden İzmir'e gönderilen yardımlar yıkılan binaların yakınlarındaki basketbol ve futbol sahalarında düzenleniyor. Buradan düzenlenen ve ayırılan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çadırda kalan vatandaşlar için battaniye yastık gibi ihtiyaçlardan giyime kadar bir çok çeşitli yardım malzemesi bulunuyor. Emrah Apartmanı'nın yakınında bulunan bir basketbol sahasında ise gelen yardım malzemelerinin doldurması havadan görüntülendi. Görüntülerde sahanın içerisinin tamamen yardım malzemeleri ile dolu olduğu ve görevlilerin içeride düzenleme yaptığı görüldü.

(AFS-

Görüntü;

Havadan sahanın görüntüsü

Genel görüntü

Yıkılan Emrah Apartmanından görüntü

Detaylar

İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu
İzmir'e gelen yardımlar sahaları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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