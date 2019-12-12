İzmir'e 'En İyi Kentsel Tasarım' ödülü

12.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portakal Vadisi projesiyle Sign of the City Awards'ta (Şehirlerin İmzası Ödülleri) En İyi Kentsel Tasarım dalında birinciliğe layık görüldü. Portakal Vadisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Şekeroğlu Sokak Sağlıklaştırma projesi, Sur Yapı'nın Sur Yapı Antalya projesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Rize Çaykur Fabrikası ve Çevresi Gelişim projesini geride bırakarak kentsel tasarım ilkelerinin uygulandığı en iyi örnek seçildi.

Hürriyet'in öncülüğünde altı yıl önce başlatılan ve şehirlere değer katan projelerin seçildiği yarışmanın ödül töreni, dün akşam İstanbul Swiss Otel'de RE360 Gayrimenkul Buluşması'nın kapanışında yapıldı.

Yarışmada İzmir'in önemli kurumlarından Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) de En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma ödülüne layık görüldü.

Kent parkına dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portakal Vadisi projesi kapsamında Buca'daki 200 bin metrekarelik alan kent parkına dönüştürecek. Su toplama havzası olma özelliğini koruyarak alanı iyileştirmeyi hedefleyen projede kafeterya, piknik alanı, çocuk oyun alanları, koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları, seyir terasları, eğitim bahçeleri, amfi, gölet gibi unsurlar da yer alacak.

Proje, 2019'da uluslararası alanda düzenlenen 'Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu' kapsamındaki En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda Sürdürülebilir Çevre dalında da ödül almıştı.

Kaynak: Bültenler