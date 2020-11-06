İzmir'e depremden etkilenen vatandaşlar için 10 milyon lira daha kaynak gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bugün itibarıyla 10 milyon lira daha kaynak aktarıldığını, böylelikle aktarılan toplam kaynağın 20 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgedeki SYDV'lere 10 milyon lira kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı.

Selçuk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarımında bulunduk. Böylelikle deprem sonrası bölgeye aktardığımız toplam kaynak 20 milyon liraya ulaştı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü