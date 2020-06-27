İzmir'e Corendon uçuşları başladı
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İzmir'e Corendon uçuşları başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Corendon Havayolları'nın Düsseldorf'tan gelen ilk uçuşunu karşıladı.

İzmir'e Corendon uçuşları başladı
27.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:34

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Corendon Havayolları'nın Düsseldorf'tan gelen ilk uçuşunu karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Corendon Havayolları'nın bu sezon düzenlediği ilk uçuş su takı ve çiçeklerle karşılandı.

Corendon, Almanya'nın 10 şehrinden, Avusturya'nın başkenti Viyana, Belçika'nın başkenti Brüksel ve İsviçre Basel'den İzmir'e karşılıklı seferlere başladı. Almanya'dan uçuş yapılacak şehirler Köln, Düsseldorf, Münster/Osnabrück, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih, Nürnberg, Stuttgart ve Berlin-Tegel.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, şunları kaydetti:

"Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Haziran başında iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Sektör paydaşlarımızla birlikte uyum içinde hayata geçirdiğimiz önlemler sayesinde sorunsuz bir şekilde operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Corendon Havayolları'nın bu haftadan itibaren Avrupa'nın 13 şehrinden İzmir'e direkt uçuşlara başlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemi sürecinde birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere hava yollarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Corendon Havayolları, Ankara ve Bodrum'a da haftada bir kez Köln'den karşılıklı sefer düzenlemeye başladı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen iki aylık aranın ardından 3 Haziran'da yeniden başlayan tarifeli iç hat uçuşları sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Corendon'un yanı sıra Sunexpress de Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden İzmir'e uçuşlar düzenliyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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