İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
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İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'e rüzgarla Kuzey Afrika'dan taşınan tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

İZMİR'e rüzgarla Kuzey Afrika'dan taşınan tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Kısıtlamadan muaf olan araç sürücüleri çamurla kaplanan otomobillerini oto yıkamaların kapalı olması nedeniyle kendileri temizlemek zorunda kaldı.

Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla meydana gelen toz taşınımı, İzmir'e de ulaştı. İzmir'e dün gece bölgesel hafif sağanak ile çamur yağdı. İzmirliler sabah otomobillerinin üzerini çamurla kaplandığını görünce şaşırdı. Çamura bulanan camlar nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü. Kısıtlamadan muaf kimi sürücüler, araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, kimileri ise yağışlı havanın devam edecek olması nedeniyle beklemeyi tercih etti.

Otomobilini temizleyen Özcan Demirci (35), aracına bindiğinde çamurdan önünü göremediğini söyledi. Demirci, "Arabayı akşam temizletmiştik ancak sabah uyandığımda berbat durumdaydı. Arabaya bindiğimde çamurdan önümü göremiyordum. Ön camı silerek gideceğim yere kadar bu şekilde idare ettim. Az önce suyla yıkadım ancak çözüm olmadı. Sabunla yıkayacağım. Ancak yağışlar devam edeceği için boşa uğraşmış olacağız" dedi.

Toz birikintisi sebebiyle araçta görüş açısının çok aşağılara indiğini belirten Arif Işık (47) ise "Son günlerdeki yağmurlu havalar nedeniyle araçlarımız perişan halde. Otomobilimi dün yıkadım ancak sabah kalktığımda yağan çamur nedeniyle yine kirlenmişti. O nedenle bugün tekrar yıkamayı düşünmüyorum. Yağmurlu havanın tamamen geçmesini bekleyeceğim. Bu şekilde, kirli olarak araç kullanmak da zor oluyor. Normal su tutmayla çamurlar çıkmıyor. Sabun veya cila kullanmanız gerekiyor. Kısıtlama nedeniyle oto -yıkamalar da kapalı olduğu için kendimiz yıkamak zorundayız" diye konuştu.

İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI
İZMİR'E ÇAMUR YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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