İzmir'e 45 Milyar Liralık Yatırım"

HALİL ŞAHİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hükümetleri döneminde İzmir'e yapılan yatırım değerinin 45 milyar 650 milyon lira olduğunu belirtti.



Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı siyasi partilerin belli bölgelerde siyaset yapabildiğini, AK Parti'nin söylemlerinin ise tüm Türkiye'yi kapsadığını, Türkiye geneli siyaset yaptıklarını anlattı.



AK Parti'nin "Türkiye'nin mozaiği, çimentosu" olduğunu dile getiren Dağ, ülkenin dört bir tarafında hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini vurguladı.



Anamuhalefet partisi tarafından "AK Parti'nin İzmir'e yatırım yapmadığı, cezalandırdığı" algısı oluşturulduğuna dikkati çeken Dağ, İzmir'de 20 yıldır CHP, DSP'nin iktidar olduğunu, bu sürede onların yaptıklarından çok daha fazla iş yaptıklarını söyledi.



Dağ, Konak Tüneli'nden çevre yoluna, havaalanından barajlara kadar pek çok yatırımın tamamlandığını, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun bitmek üzere olduğunu, statların devam ettiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Bir çırpıda en az 20 kalem sayarız. Bunlar görevimiz, görevimizi yaptık. AK Parti'nin İzmir'e yaptığı yatırımın toplam değeri 45 milyar 650 milyon lira.



İzmir CHP'ye mahkum değil. CHP idarecileri bir şımarıklık içinde. İzmirli hemşehrilerimiz yeri geldiğinde cezalandırmanın ne olduğunu gösterirler. 22 belediyen, bir büyükşehir belediyen var, yine açılış yapan AK Partili belediyeler."



Stat çalışmaları



İzmir'deki stat yapım çalışmalarına da değinen Dağ, engelleme olmasa Göztepe ve Karşıyaka statlarının şu an tamamlanmış olacağını ancak uzun bir süre belediyenin arazi vermediğini, daha sonra konunun yargıya taşındığını anlattı.



Göztepe Stadı'nda şu an olumsuz bir süreç bulunmadığını belirten Dağ, Alsancak'ta belediyenin ruhsat vermediğini ifade etti.



Dağ, Alsancak'ta riske girenin kendileri olacağının altını çizerek, "Belediye ruhsatı verebilirdi. Başka konuda inisiyatif almasını biliyorlar, kendi partileri değil de akıllarındaki partinin ideolojileri doğrultusunda kadrolaşma konusunda inisiyatif alıyorlar. Konak Belediyesinde neyi kastettiğimi herkes anlar. Ama biz inisiyatif alacağız. Şu anda firmanın çalışması sürüyor, ilk hak edişi geldi." değerlendirmesinde bulundu.



Karşıyaka Stadı'yla ilgili 51 kişinin itiraz ettiğini kaydeden Dağ, "İlk ilana çıktığında herhangi bir itiraz yoktu. İtirazların tek kalemden çıkmış şekilde olduğunu gördük. Yine belediye üzerinden bir organizasyon yapıldığını görüyorum. Dava açarlarsa biz de davayı takip edeceğiz. Açmazlarsa Karşıyaka Stadı da kaldığı yerden devam ediyor." ifadelerini kullandı.