İzmir'e 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 108 kök kenevir ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 108 kök kenevir ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesinde M.E'nin evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Bahçede yapılan aramada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bayındır ilçesinde de mısır tarlasını sulamak için giden Ö.O'nun tarlasında uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 100 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Ö.O, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA