: İzmir duyarlı vatandaşlardan örnek davranış

20.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:22

Duyarlı vatandaşlardan örnek davranış

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki kasalı bir kamyonetten çok sayıda portakal yola saçıldı. Olayı gören vatandaşlar, portakalları toplayarak kamyonet sürücüsüne yardım etti.

Bugün sabah saatlerinde, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasından çok sayıda portakal yola saçıldı. Olayı gören sürücüler, araçlarını yolun sağ tarafına park ederek, kamyonet sürücüsüne yardım etti. Yerdeki portakalları tek tek toplayan vatandaşlar, kasalara koyarak kamyonet sürücüsüne teslim etti. Vatandaşların duyarlı hareketi ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

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