İZMİR Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı (2)'HAPİS CEZASI ALABİLİRLER'İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı.

Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı (2)

'HAPİS CEZASI ALABİLİRLER'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Tepki çeken görüntülerin ardından Avukat Erdal Mahmut Ergör (28) yaşanan olayın olası hukuki sonuçlarını anlattı. Otoyolu trafiğe kapatanların 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyleyen Ergör, 'Hem hukukçu hem de vatandaş olarak bu görüntüleri tasvip etmemiz mümkün değil. Ne yazık ki kötü örnek de teşkil ediyor. Türk Ceza Kanunu'nda da trafiği bu şekilde tehlikeye düşürmekle alakalı bir suç öngörülmüş. Kara, hava, deniz veya demiryolunda seyredenlerin, trafiktekilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmek suretiyle faaliyette bulunmaları neticesinde soruşturma başlatılması durumunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra Karayolu Trafik Kanunu maddelerince 1002 liradan 1800 liraya kadar idari para cezası da yine uygulanabilir. Vatandaşlarımızın bu cezaları almamak için kurallara riayet etmesi gerekir. Olayın sosyal medyada paylaşılması da aleyhe bir davranış. Çünkü somut bir delil oluşturuluyor" dedi.

Kaynak: DHA