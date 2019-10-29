İzmir dublörlü dolandırıcılık çetesi saki amca'yı dolandıramadı

29.10.2019 10:05

Beyninde tümör bulunan 8 yaşındaki Rüya, hayatını kaybetti

İzmir'de, Rüya Ertaş'ın (8) beyincik bölümündeki 4 santimlik kötü huylu tümör, ameliyatla alındı. Beyin sapı tam olarak temizlenemeyen Rüya'yı, Küba'ya götürmeye karar veren Ertaş çifti, tedavi için gerekli olan 300 bin lirayı bulamadı. Önceki hafta fenalaşan Rüya, dün hastanede hayatını kaybetti. Aylarca mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Rüya'nın kırmızı güller ve tülbent örtülen tabutu önce evine getirildi, cenaze namazının ardından da toprağa verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan işçi Ayhan Ertaş (34) ile muhasebeci olan ancak çalışmayan Zirve Ertaş'ın kızı Rüya, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. 2018 yılında ilk önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rüya Ertaş'a, tanı konulamadı. Ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rüya Ertaş'ın kafatasının arkasında bir cisim olduğu anlaşıldı. Rüya Ertaş, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Hastanede MR çekildi ve doktorlar küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Rüya Ertaş, 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi ancak istenen sonuç elde edilemedi. 7 Temmuz 2018'de ameliyat olan Rüya'nın beyinciğinden 4 santimetre büyüklüğünde kötü huylu bir tümör çıktı. Ancak yapılan ameliyata rağmen beyin sapına yapışan tümörün tamamı temizlenemedi.

GEREKLİ OLAN PARAYI BULAMADILAR

Doktorların 8 ay ömrü kaldığını söylediği Rüya'nın yaşaması için sağlıkçıların kapısını aşındıran Ertaş çifti, kızlarının yaşamayacağına yönelik haberler üzerine Küba'daki bir hastane ile bağlantı kurdu. Rüya'nın raporlarını gönderdi. Hastane, raporları inceledikten sonra ailenin başvurusunu kabul etti. Küba'da 'racotumomab' (Küba aşısı) olarak bilinen kanser aşısının yanı sıra 'akrep zehri' diye bilinen vidatox ilaçlarının yer aldığı bir tedavi programı hazırlandı. Ancak Ertaş Ailesi, masraflar yüksek olduğu için Küba'ya gidemedi. Bornova'nın Tuna Mahallesi'nde kiralık evde oturan Ertaş Ailesi, kızları için yardımseverlerden destek istedi.

RÜYA SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Ailenin beklediği yardım gelmedi. Evinde ailesinin baktığı Rüya Ertaş, geçen hafta rahatsızlandı. Ayhan Ertaş, kızını Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Bir süre burada tedavi altında tutulan Rüya, pazar günü hayatını kaybetti. Rüya'nın naaşı, dün morgdan alındıktan sonra önce Bornova Çamdibi'ndeki Tuna Mahallesi'nde bulunan evlerine getirildi. Küçük kızın tabutu kırmızı güllerle bezendi. Beyaz tülbente sarılan tabut, bir süre evinin önünde bekletildi. Kızına veda ederken ayakta durmakta zorlanan anne Zirve Ertaş'a, yakınları destek oldu. Rüya Ertaş'ın naaşı daha sonra Bornova Güreler Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Naldöken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA