İzmir Duatlonu Türkiye Şampiyonası 19-20 Şubat'ta yapılacak - Haberler Spor
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İzmir Duatlonu Türkiye Şampiyonası 19-20 Şubat'ta yapılacak

İzmir Duatlonu Türkiye Şampiyonası 19-20 Şubat'ta yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen İzmir Duatlonu Türkiye Şampiyonası, 19-20 Şubat tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

İZMİR (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen İzmir Duatlonu Türkiye Şampiyonası, 19-20 Şubat tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TTF Altyapı Koordinatörü Serkan Şimşek ve TTF Organizasyon Kurulu Üyesi Onur Şentürk, İzmir'de gerçekleştirdikleri ziyaretlerle yetkili makamlarla görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Altyapı Koordinatörü Serkan Şimşek, yarışların kent ormanı, inciraltı ve konak parkurlarında yapılacağını belirtti. İzmir'in triatlon için önemli bir şehir olduğunu anlatan Şimsek, "İzmir spor potansiyeli yüksek bir kent. Organizasyon branşımızın gelişimi ve tanınırlığını artıracak." diye konuştu.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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