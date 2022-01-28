İzmir Duatlon Türkiye Şampiyonası için kayıtlar açıldı
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Triatlon Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle 19-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek İzmir Duatlon Türkiye Şampiyonası'nın kayıtları başladı.
İZMİR (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle 19-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek İzmir Duatlon Türkiye Şampiyonası'nın kayıtları başladı.
Yapılan açıklamada, federasyonun üye portalı üzerinden alınacak kayıtların 13 Şubat gün sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor