İzmir Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi İZMİR'de akşam saatlerinde beliren Dolunay güzel görüntelere sahne oldu.

Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi İZMİR'de akşam saatlerinde beliren Dolunay güzel görüntelere sahne oldu. Dünya genelinde görüntülenen dolunay, İzmir'de saat 21.10 sıralarında belirgin oldu. Kentin birçok noktasından görünebilen dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların ardına gizlenen dolunayın saat 05.48'de son bulacağı öğrenildi. Kaynak: DHA