İZMİR Doktordan, meslektaşlarının yükünü azaltmak için anlamlı hizmet Doktordan, meslektaşlarının yükünü azaltmak için anlamlı hizmetİZMİR'de genel cerrahi uzmanı operatör Dr. Serkan Tüğen, hastane hekimlerinin yükünü azaltmak için özel muayenehanesindeki tüm muayeneleri ücretsiz yaptı.

Doktordan, meslektaşlarının yükünü azaltmak için anlamlı hizmet

İZMİR'de genel cerrahi uzmanı operatör Dr. Serkan Tüğen, hastane hekimlerinin yükünü azaltmak için özel muayenehanesindeki tüm muayeneleri ücretsiz yaptı. Amacının hastanelerde oluşan yükü azaltmak olduğunu söyleyen Dr. Tüğen, 'Hep birlikte Türkiye. Bir olalım Güçlü Olalım' notuyla bu hizmetini halkta duyurdu.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'yi de olumsuz etkiliyor. Sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu salgın karşısında yoğun mesai harcıyor. Karşıyaka ilçesi Bostanlı Semti'nde özel muayenesi bulunan genel cerrahi uzmanı operatör Dr. Serkan Tüğen, hastanelerde görevli meslektaşlarının yükünü azaltmak için çare düşündü. Acil durumdaki hastalardan muayene ücreti almama kararı verdi. 31 Mart Salı gününden itibaren kararını uygulamaya sokan Dr. Tüğen, halka da bu davranışını sosyal medyadan 'Hep birlikte Türkiye. Koronavirüsle savaşan hastane hekimlerimizin yükünü azaltmak amacıyla muayenehanemde rahatsızlığı olan hastalara tüm genel cerrahi muayeneleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Bir olalım Güçlü Olalım. Randevu için 0545 450 11 90' notuyla duyurmaya başladı. ÖZEL MUAYENE SAHİPLERİ ÇAĞRI

Salgın nedeniyle tüm devlet ve üniversite hastanelerimizde yoğunluğun mevcut olduğunu söyleyen Dr. Tüğen, "Tüm meslektaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Biz de özel muayene hekimleri olarak şu an bunu karşıdan izliyoruz. Bize henüz bir görev verilmedi. Biliyorsunuz devlet bizi okuttu. Bunu bir borç biliyoruz. Kendi adıma ne yapabilirim diye düşündüm. Standart poliklinik muayenelerinde doktorlarımız yetişemiyor. Bunun üzerine bende kendi muayenehanemde, özellikle genel cerrahi konusunda acil rahatsızlığı bulunan hastalarımızın muayenelerini ücretsiz yapmaya karar verdim. Bunun sosyal medyada duyurmaya başladık. İnşallah bu haberle daha fazla kişiye ulaşırız. Kurumumuz cumartesi günü de dahil açık. Problemi olan tüm hastalarımızı bekliyorum. Hastanelerimizi meşgul etmesinler. Çünkü hastanelerimizdeki yoğunluk malum, işleri başından aşkın. En azından genel cerrahi konusunda problemleri olan hastalarımızın sorunlarını çözsek yeterli bize" dedi. Hastaların uygulamadan memnun olduğunu belirten Dr. Tüğen, diğer meslektaşlarına da örnek olabilirse bundan memnun olacağını kaydetti. Halkın sağlık sistemine güvenmesi için çağrı yapan Dr. Tüğen, "Çok iyi yetişmiş, ahlaklı sağlık ekibimiz doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık görevlilerimiz var. Personelimiz gerçekten özverili çalışıyorlar. Birlik ve beraberlik içinde bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi. BİRLİK- BERABERLİK ÇAĞRISI

Sosyal medyadan paylaşımı görünce muayeneye geldiğini belirten grafiker Evren Tarcan (39), "Karın ağrısı rahatsızlığım vardı. Paylaşımı görünce kontrol için geldim. Hastanelerde yoğunluk var. Virüs kapma korkusu malum. Böyle bir özel muayenenin, ücretsiz hizmetini duyunca geldim. Çok bekletmeden beni muayene etti. Mutluyum. Herhangi bir ücret ödemedim" dedi.

Kaynak: DHA