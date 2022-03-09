İzmir Doğalgaz'ın fotoğraf yarışması için başvurular başladı

İZMİR (AA) - İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ ve İzmir Fotoğrafçılar Odası iş birliğiyle 9'uncusu düzenlenen fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "kültürel mirasımız" olan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmaya başvurular, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Yarışmada birinciye 6 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 1500 lira para ödülü verilecek. Mansiyon ödülüne değer görülen 3 yarışmacı da 750'şer lira para ödülü alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, fotoğraflarını, katılım formuyla birlikte bir CD, bellek ya da hafıza kartı içinde, İzmir Doğalgaz A.Ş'ye elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, 2011'den beri düzenledikleri, Kovid-19 salgınında ara verilen yarışmayı talepler üzerine yeniden başlattıklarını belirtti.

Faaliyet ve sosyal sorumluluk projeleriyle kentin kültürel yaşamına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yetik, "Yarışma ile fotoğraf sanatçılarımıza destek sağlayarak bu önemli sanat dalının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ise düzenlenen yarışma ile kültürel mirasın tanıtımını da hedeflediklerini bildirdi.