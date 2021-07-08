İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ, bir günde alınan abone sayısında 3 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ, bir günde alınan abone sayısında 3 bini aştı

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ, bir günde alınan abone sayısında 3 bini aştı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, 6 Temmuz'da 3 bin 246 abone sayısıyla bir günde alınan en yüksek abone rekorunu kırdığı bildirildi.

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, 6 Temmuz'da 3 bin 246 abone sayısıyla bir günde alınan en yüksek abone rekorunu kırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bundan önceki rekorun 2020'nin Temmuz ayında, 2 bin 193 günlük abone sayısı ile gerçekleştiği ifade edildi.

26 ilçe, 305 mahallede dağınık hat ve proje çalışmaları yürütüldüğü, kentin çeşitli bölgelerindeki 16 abone merkezi ve 5 hizmet noktasında da abonelik taleplerinin karşılanmaya devam edildiği bildirildi.

Altyapı çalışmalarının mayıs ayıyla birlikte artarak devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı, imalat çalışmalarıyla birlikte muhtarlarımız ve bina ziyaretleri aracılığıyla bilgilendiriyoruz. Bu süreçte bir günde aldığımız 3 bin 246 abone ile İzmir Doğalgaz tarihinde bir günde alınan en yüksek abone sayısı rekoru kırılmış oldu. Temmuz ayı itibarıyla 953 bin 177 aboneye ulaşıldı. 16. kuruluş yıl dönümümüzde İzmir'e ve İzmirlilere ilk günkü heyecanla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bir günde alınan rekor seviyedeki abone sayısı İzmirlilerin güveninin önemli bir göstergesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ, bir günde alınan abone sayısında 3 bini aştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:45:53. #1.14#

title