İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ, 85 bin 700 haneye daha doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2021 yılı yatırım programı kapsamında bu yıl 85 bin 700 haneye daha doğal gaz ulaştırmayı hedeflediği bildirildi.

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2021 yılı yatırım programı kapsamında bu yıl 85 bin 700 haneye daha doğal gaz ulaştırmayı hedeflediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2005'te İzmir'in doğal gaz dağıtım ve işletmesini üstlenen şirket, lisans sınırları içerisindeki 26 ilçeyi doğal gaza kavuşturarak, 939 bin aboneye ulaştı.

Bu yıl için geniş kapsamlı yatırım kararı alan şirket, 26 ilçede, 305 mahallede yatırımlarını gerçekleştirecek.

Yatırım kapsamında 71 kilometre çelik hat, 466 kilometre polietilen ana hat ve 290 kilometre servis hattı imalatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 31 bin bina ve bunları kapsayan 85 bin 700 haneye doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor.

"Beydağ ve Dikili'yi yatırım programımıza aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirleri alarak yatırımları aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Bu yıl kapsamlı bir çalışmayla binlerce haneyi daha doğal gazla tanıştıracaklarını kaydeden Yetik, talebi karşılayabilmek için 305 mahallede aynı anda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yetik, olmadıkları her bölgede yoğun talep aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Doğal gazın girmediği sokak kalmasın şeklinde bir hedef oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımıza kapsamlı bir şekilde devam edeceğiz. Geçtiğimiz sene Kiraz ilçemizi doğal gaz ile buluşturmuştuk, bu sene de gelen ısrarlı talepleri göz önüne alarak Ege'mizin iki şirin ilçesi Beydağ ve Dikili'yi yatırım programımıza aldık. Her iki ilçemizde kısa sürede altyapı çalışmalarını başlatarak belirli bir program çerçevesinde ilerleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin