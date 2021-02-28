İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yılın ilk yavruları dünyaya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yılın ilk yavruları dünyaya geldi

28.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:48
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yılın ilk yavruları dünyaya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parkta 1 hafta önce hayata gözlerini açan zebrayla parktaki zebra sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'ndan getirilen cüce domuzun da dördü erkek biri dişi olmak üzere beş cüce domuz dünyaya getirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, doğum sezonunun açıldığını, dünyaya gelen her yavruda ayrı heyecan yaşadıklarını bildirdi.

Afşin, dünyaya gelen yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgından dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Evlere kapandık. Ülkede normalleşme başladığında sadece İzmir'i değil tüm Türkiye'yi Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz. Burası geniş bir alan. Üstelik doğa ile iç içe ve temiz bir havaya sahip. Buradaki doğal güzelliklerin yanı sıra parkın konuklarını görme fırsatı da yakalayacaklar. Özellikle ebeveynleriyle birlikte çocukları bekliyoruz. Buraya gelerek hayvan sevgilerini artıracaklarına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Sibel Can Serdar Ortaç Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Mesut Bakkal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yılın ilk yavruları dünyaya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 11:49:46. #1.15#
title