İZMİR DMD'lilerden Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı
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İZMİR DMD'lilerden Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı

DMD'lilerden Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısıKORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına bir yenisi de bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarından geldi.

03.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:47
İZMİR DMD'lilerden Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı

DMD'lilerden Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına bir yenisi de bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarından geldi. Özellikle kronik hastaların sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal bir seferberlik ilan edilmesini isteyen DMD hastaları, kendilerinin ömür boyu karantinada olduğunu belirterek, "Sizler de bizler gibi evde kalın" dedi.

Kaslardaki erime nedeniyle genellikle 15 yaşından sonra yürüme yetisini kaybeden DMD hastaları, koronavirüs nedeniyle büyük risk altında olduklarını söyledi. Solunum sorunlarıyla mücadele ederken hastalıklara yakalanmamak için evlerinden çıkamayan ve ömür boyu karantinada yaşayan DMD'li çocuklar, Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı yaptı. "Hayat eve sığar. Sizler de bizler gibi evde kalın" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan DMD hastası 10 yaşındaki Muhammed Musab Tokmak'ın annesi Canan Tokmak her güne zorluklarla başladıklarını söyleyerek yıllardır benzer koşullarda yaşadıklarını söyledi. DMD hastası olarak doğan çocukların belli bir yaştan sonra zorunlu olarak evde kalma sürecine girdiğini ifade eden anne Tokmak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı için can sıkıntısını bahane edenlere seslendi. Tokmak, "Bizim çocuklarımız erişim engeli nedeniyle evden dışarı çıkamıyor. Can sıkıntısı bahanesiyle konulmuş kuralları çiğnemeyelim. Hem bizlerin sağlığı hem kendi sağlığınızı riske atmamak için sizler de evlerinizden çıkmayın" dedi.

Muhammed'e 5 aylıkken teşhis konulduğunu dile getiren Tokmak, haftanın 3 günü fizik tedaviye gitmeleri gerekirken evde egzersiz yaparak karantinaya uyduklarını ifade etti. Çocukları risk grubunda olduğu için anne ve babalar olarak da özenli davrandıklarını kaydeden Canan Tokmak, şöyle konuştu:

"Solunum kasları zayıflayan çocuklarımız nefes almakta zorluk yaşarlar. Çoğu zaman solunum cihazı desteğiyle hayata tutunurlar. Özellikle kronik hastalar, engelliler, yaşlılar ve çocukların sağlığını tehlikeye atmamaları için halkımıza evde kal çağrısı yapıyoruz. Hem kendi sağlığımızdan hem de başkalarının sağlığından sorumluyuz. O yüzden üzerimize düşen görev neyse yapmak zorundayız. Toplumsal bir seferberlik edilmişçesine hareket edelim. Sizler de bizler gibi evde kalın."

'SİZLER İÇİN BİRKAÇ AY, BİZE HAYATIN TÜMÜ'

İzmir'de yaşayan DMD hastası Kadircan Coşkun (19) da karantinanın onlar için bir yaşam biçimi olduğunu belirterek "Yaşam biçimimiz zaten karantinada olan biz DMD hastaları ve engelliler için evde kalın. Saat 21.00'deki alkışlarınız bizlere destek ve farkındalık olsun" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Soner Yılmaz (22) ise koronavirüs salgınının özellikle kronik hastaların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"DMD kas hastaları da çok büyük risk altında, çünkü ciddi solunum sorunuyla mücadele ediyoruz. Sizler için birkaç ay olan ama DMD'liler için hayatın tümünü kapsayan karantinadaki hayatlara farkındalık oluşturmak için sizleri destek alkışına davet ediyoruz. Alkışlarınız DMD'lilere ve engellilere farkındalık için olsun. Evde kal Türkiye."

İZMİR DMD'lilerden Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı

Kaynak: DHA

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İZMİR DMD'lilerden Türkiye'ye 'Evde kal' çağrısı
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